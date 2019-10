[클릭 e종목]켐트로닉스, 3분기 최대 실적 예상…주가 리레이팅 기대"

대신증권은 3분기 켐트로닉스의 매출액과 영업이익이 1276억원과, 106억원으로 전년 동기 대비 각각 28%, 87% 증가할 것으로 내다봤다. 한경래 연구원은 "고객사 중저가 스마트폰의 Rigid OLED 채택 라인업 확대에 따른 식각 물량 증가와 4분기 HIAA(Hole in Active Area)의 중저가 모델 채택으로 신규 식각 매출도 추가될 예정"이라고 말했다.

