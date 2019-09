퓨쳐켐, 프로스타뷰 적응증 확대 임상 1상 IND 승인

[아시아경제 유현석 기자] 방사성의약품 신약개발 전문기업 퓨쳐켐 퓨쳐켐 220100 | 코스닥 증권정보 현재가 12,850 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,900 2019.09.26 08:54 장시작전(20분지연) close 은 PSMA 전립선암 진단용 방사성의약품 프로스타뷰(FC303; [F-18]Florastamin)에 대해 식품의약품안전처로부터 전립선암 위험군 환자 대상의 임상 1상 IND(Investigational New Drug, 시험허가신청) 승인을 받았다고 26일 밝혔다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.