후배 살해 후 고무물통에 시신 보관한 20대 부부, 중형 선고

이들은 D 씨에게 성매매를 강요하고 돈을 가로챈 혐의도 받는다. 또 A 씨는 C 씨의 도움을 받아 여행 가방을 이용해 D 씨의 시신을 자신의 집에 있는 고무 물통으로 옮긴 뒤 세제와 시멘트 등을 부어 은폐한 혐의도 받는다.

또 "C 씨는 시신 운반에만 가담했으며 집행유예 이상의 형을 받은 적이 없는 점 등을 고려했다"라고 덧붙였다.