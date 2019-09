트럼프 대통령 "김정은과 만남, 곧 일어날 수도"

트럼프 대통령은 이날 미국 뉴욕 유엔 본부에서 기자들이 언제 김 위원장을 만날 계획이냐고 묻자 "곧 일어날 수 있다(It could happen soon)"이라고 세 차례에 걸쳐 반복해서 강조했다. 그는 취재진의 질문이 쏟아지는 와중에 한 기자가 '김정은과 언제 만날 것이냐'라고 묻자 다른 기자들에게 "조용히 하라"고 말한 뒤 해당 기자에게 다시 질문할 기회를 주고는 이같이 답변했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.