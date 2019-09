[시론] 마윈과 이민화의 퇴장을 바라보며

마윈 회장은 이날 직원 수만명과 언론이 지켜보는 가운데 'You raise me up'을 직접 부르며 퇴임 이후에는 교육 및 공익활동으로 중국사회에 기여하겠다는 포부를 밝혔다. 그야말로 아름다운 퇴장이다. 그로부터 한 달 전 대한민국 벤처의 개척자이자 메디슨 창업자인 이민화 회장이 갑작스레 영면했다. 1985년, 32살의 나이로 창업한 메디슨은 기술력과 도전정신으로 세계시장 석권을 꿈꿨던 전형적 벤처기업이었다. 비록 그 도전 자체는 미완성으로 막을 내렸으나 그로 인해 수많은 의료벤처가 창업했고, 그가 직간접적으로 지원한 벤처인들은 지금도 일선에서 맹활약하고 있다.

