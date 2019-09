현대홈쇼핑 'J BY' 뉴욕 코트리쇼 참가…해외진출 시동

김종인 현대홈쇼핑 패션사업부장(상무)은 “J BY 고급화 전략의 일환으로, 1년 전부터 뉴욕 코트리쇼 참가를 준비해왔다”며 “홈쇼핑 패션 브랜드에 대한 고객 눈높이가 높아지고 있는 만큼 차별화된 디자인과 소재로 ‘J BY’를 국내 홈쇼핑 대표 프리미엄 패션 브랜드로 육성하는 한편, ‘K패션’ 알리기에도 앞장서겠다”고 말했다.

