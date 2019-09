"남자 여자 일 따로 있나요" 명절 가사 노동, 어떻게 하실 건가요

30대 남성 직장인 C 씨는 "남자 여자 떠나서 명절 연휴 기간 푹 쉬고 싶은 것은 누구든지 마찬가지다"라면서 "다른 집을 봐도 명절 일은 여성들이 많이 하는 것 같다"고 말했다. 이어 "예컨대 제사를 지내는 집을 보면 거의 여성들이 제사 준비 노동을 한다. 쉬지도 못하는 모습을 보면 안타깝다"고 말했다.

