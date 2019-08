[클릭 e종목]"CJ, 제일제당 부진, 올리브영·IT 개선…목표가↓"

IT 부문도 전년 일회성 손실(국방부 프로젝트) 해소와 제일제당 및 올리브영 온라인몰 및 대한통운 양지허브 인프라 등 신규 SI 수주 덕을 볼 것으로 예상된다. 그는 CJ의 IT부문 매출 및 영업익의 성장률이 두자리 수를 기록할 수 있다고 보고 있다.

