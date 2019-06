딜로이트 안진, 사모펀드 대상 기업가치창출 포럼 개최

이어 이정현 VCS그룹 리더가 'Value Creation, 그 원칙과 실행'에 대해 설명한다. 세미나엔 최동규 퀀텀퍼스펙티브 대표이사가 연사로 참여해 '원가 관리 7 포인트'란 주제로 강연한다.

[아시아경제 문채석 기자]딜로이트 안진회계법인은 오는 25일 오후 2시부터 5시까지 서울 여의도 전경련회관 콘퍼런스센터 2층 루비홀에서 사모펀드들을 대상으로 'Opportunities for Value Creation·기업가치창출의 기회'란 주제로 세미나를 개최한다고 18일 밝혔다.