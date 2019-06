대모엔지니어링, 증권신고서 제출…"7월 코스닥 상장"

회사는 탄탄한 글로벌 영업 네트워크 속에서 품질관리과 연구개발 분야의 투자로 글로벌 고객사들의 만족을 얻고 있다. 전 세계 58개국에서 66곳의 딜러사를 통해 활발한 영업 활동을 벌이고 있다. 국내의 현대건설기계와 인도 타타히타치(TATA HITACHI), 미국 BTI(Breaker Technology Inc.) 등 메이저 굴삭기 제조사의 제품을 ODM(제조업자 개발 생산, Original Development Manufacturing) 방식으로 제공하면서 오랜 기간 협력관계를 구축하고 있다.

