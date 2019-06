포스코, 중소기업 스마트공장 구축 지원…5년간 200억원

스마트화 역량강화 컨설팅은 포스코 고유의 생산현장 혁신기법인 QSS(Quick Six Sigma)를 바탕으로 중소기업의 스마트공장 구축을 위한 사전진단과 개선방안을 발굴하는 제도다. 전문 컨설턴트가 제철소 혁신활동을 통해 축적된 노하우를 참여기업에 직접 전수한다.

