LG전자, 고효율 맞춤형 솔루션으로 북미 공조시장 공략

LG전자는 6일(현지시간)부터 사흘간 미국 라스베이거스 컨벤션센터에서 열린 미국건축가협회 건축박람회(American Institute of Architects Expo 2019)에서 중대형 건물에 최적의 냉난방을 구현하는 ‘멀티브이 슈퍼5(Multi V Super 5)’, 주거공간에 최적화된 ‘멀티브이 에스(Multi V S)’ 등 다양한 공간 맞춤형 공조솔루션을 선보였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.