'파리 첫 날 공연' 성공적으로 마친 방탄소년단, 팬들에게 감사 인사

한편 방탄소년단은 지난달 4일 미국 로스앤젤레스 로즈볼 스타디움 공연을 시작으로 월드 스타디움 투어 ‘러브 유어셀프 : 스피크 유어셀프(LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF)’를 이어가고 있다. 방탄소년단은 파리 공연을 마친 뒤 오는 7월 6일과 7일에는 일본 오사카에서, 7월13일과 14일에는 시즈오카에서 콘서트를 열 예정이다.

