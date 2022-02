시멘트업계, 지역과 상생발전 위한 사회공헌 눈길

[아시아경제 김종화 기자] 시멘트업계의 지역사회 발전과 상생을 위한 지속적인 사회공헌 활동이 눈길을 끌고 있다. 시멘트 공장이 있는 지역 시멘트업체들의 지역 상생활동과 더불어 올해부터 시멘트업계에서 출연한 기금을 운영할 기금관리위원회 활동이 본격화 되면서 지역사회 활성화를 위한 프로그램들이 보다 풍성해지고 있다.

삼표시멘트는 지난 14일 KF94 마스크 8000장을 삼척시에 기부했고, 세계 스포츠 무대에서 활약할 지역 인재 발굴에도 나서고 있다. 지난해 5월에는 삼척시체육회와 '체육발전기금 후원을 위한 업무협약(MOU)'을 체결, 각종 스포츠 대회 유치와 유망주 발굴·육성에 필요한 비용을 지원하기로 했다.

쌍용C&E는 지난 16일 사회복지법인 세이브더칠드런과 강원지역 저소득 취약계층 아동 교육사업을 지원하는 협약을 체결했다. 쌍용C&E 생산공장이 있는 동해시와 영월군 지역을 중심으로 운영해 오던 인재육성사업을 강원지역 저소득 가정 학생들로 확대한 것이다. 쌍용C&E는 신학기에 필요한 교복과 가방, 학용품 등을 지원한다.

한일시멘트㈜ 단양공장은 지난달 17일 매포읍 지역사회보장협의체에 300만원 상당의 '어깨 목 마사지기'를 전달했다. 한일시멘트㈜ 단양공장 임직원들이 매월 급여통장에서 1000원 미만의 자투리 금액을 모으는 '사랑의 자투리 통장'을 통해 마련한 성금이다. 자투리통장 모금활동은 2002년부터 현재까지 21년째 이어지고 있으며, 임직원들의 자발적 참여로 지금까지 모두 3300만원상당의 성금을 전달했다.

아세아시멘트(주)는 지난해 12월 소외계층에 임직원들이 모은 성금 400여만원으로 선물꾸러미를 구입해 형편이 어려운 지역주민에게 전달했고, 가정형편이 넉넉치 않은 가정의 자녀 5명에게 각각 50만원씩 장학금도 지원했다.

한라시멘트도 지난해 11월 임직원들과 회사가 2021년 한 해 동안 조성한 500여만원의 급여 우수리 기금을 옥계면사무소에 전달했다. 12월에는 불우이웃돕기 성금 3088만원을 강릉, 포항, 삼척 지역사회에 기탁했고, 강릉 옥계지역 발전기금 운영, 옥계면-한라시멘트 장학재단 운영, 옥계면 문화회관 운영 등 지역사회공헌을 꾸준히 시행해오고 있다. 20여년간 시멘트 전량을 후원하는 한국해비타트 '희망의 집짓기' 사업도 이어오고 있다.

성신양회는 지난달 충북 단양군에 1000만원 상당의 포장 떡국을 기탁했다. 회사 전 직원이 참여하는 사회공헌 프로그램인 '월급 끝전 모으기'를 통해 비용을 마련했다.

한국시멘트협회 관계자는 "오랫동안 시멘트산업 발전을 변함없이 성원해 주신 지역주민과 지역사회 구성원들께 늘 감사드린다"면서 "앞으로도 사회공헌활동 관련 프로그램을 더욱 확대해 그동안의 배려와 희생에 보답하겠다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr