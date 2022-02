대선후보 4명 합동토론회, 11일 확정…종편·보도채널 중계

[아시아경제 최대열 기자] 한국기자협회는 대선후보 4명이 나오는 합동토론회를 11일 열기로 했다고 7일 밝혔다. 이번 토론회는 MBN·JTBC·채널A·TV조선 등 종합편성채널 4곳과 연합뉴스TV·YTN 등 보도전문채널 2곳까지 총 방송사 6곳이 공동으로 주관한다.

이번 토론회는 이재명 더불어민주당 후보를 비롯해 윤석열 국민의힘 후보, 심상정 정의당 후보, 안철수 국민의당 후보가 참석한다. 토론 시간은 11일 밤 8시부터 10시까지다. 사회자는 한국기자협회와 6개사가 협의를 통해 추천하고 4당 측에서 합의한 인물로 확정한다.

토론에서 후보들은 정치·경제·사회 분야 등 다양한 주제에 대한 견해를 밝히고 자유토론으로 후보간 검증도 하기로 했다. 기자협회는 회원사 의견을 모아 언론관도 검증키로 해다.

기자협회는 토론회 주관방송사 선정 과정에서 방송사 의견수렴이 미흡했던 데 대해 사과했다. 김동훈 기협 회장은 "한국기자협회는 여야 4당, 그리고 종편 및 보도채널 담당자들과 조속한 실무 협의를 통해 대선 후보들을 검증할 수 있는 토론의 장을 만드는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.

