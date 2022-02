윤석열 "주52시간 유연화·핵폐기물 처리장 지역에 경제적 보상"

대한상공회의소 초청 특별강연

"고용보장 유연화 통해 성장

사회안전망 확충으로 지속"

[아시아경제 이현주 기자, 권현지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 "연평균 주52시간을 유지하더라도 업무 종류에 따라 유연화 시켜야 한다"고 7일 주장했다.

윤 후보는 이날 대한상공회의소 대선후보 초청 특별강연에서 "연평균으로는 같은 주당시간을 유지해도 업무 종류, 근무 형태에 따라서 많이 유연화 시키는 게 반드시 필요하다"며 이처럼 말했다.

그는 "대기업은 노동 대체가 가능한 데 스타트업이나 작은 기업의 경우 일이 몰려 들어올 때와 다소 적을 때를 평균해서 인력을 대체하기 어렵기 때문에 작은 기업일수록 더 필요한 일"이라고 설명했다.

양극화 문제에 관해서는 "복지 분배에 너무 치중하다 보니까 성장이 저해되는 경우가 많다"면서 "성장을 위해 기업 활동의 자유와 고용보장을 좀 유연화 시켜야 한다는 필요를 느꼈고 거기에 대응하는 개념으로 나온 게 사회안전망"이라고 운을 뗐다. 이어 "사회안전망 자체는 기본적으로 고용을 더 유연화 시키기 때문에 만들어야 하는 구조"라면서 "사회안전망 확충은 지속적 성장을 뒷받침해주는 제도이기 때문에 선순환이 이뤄져야 한다"고 덧붙였다.

원전 산업을 고수하는 윤 후보는 "원전 없이는 산업 수요를 감당하기 어렵기 때문에 원전의 안전성을 강화하고 원전을 님비 대상이 되지 않도록 해야 한다"면서 "핵폐기물 처리장을 허용하는 지역에 상당한 경제적 보상을 함께 해줘서 만들어내야 할 것"이라고 강조했다.

