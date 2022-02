"13살 딸 성폭행한 45세 男, 죽이고 싶을 정도로 소름 끼쳐" 父의 절규

[아시아경제 황수미 기자] 한 40대 남성이 나이를 속이고 딸에게 접근한 뒤 상습적인 강제추행과 성폭행을 저질렀다며 철저한 수사를 촉구하는 아버지의 청원글이 제기됐다.

지난 3일 청와대 국민청원 게시판에는 '만 13세 저희 딸이 45세 범인에게 강간, 강제추행을 상습적으로 당했습니다'라는 제목의 청원이 올라왔다.

청원인 A씨는 "3주 전 딸의 행동이나 상황이 이상하다는 걸 감지했는데 딸이 말을 잘 하지 않는 성격이라 우선 심리센터에 보내 치료받게 했다"고 했다.

그러던 중 우연히 딸의 휴대전화를 보게 된 A씨는 경악을 금치 못했다. 한 남성 B씨(45)가 딸에게 자신을 25세라고 속인 뒤 딸이 좋아하는 그룹 방탄소년단(BTS)을 이용해 이야기를 들어주겠다며 만남을 요구한 것이다. 딸은 B씨의 말만 믿고 그를 만나기로 했다.

청원인 A씨는 "아이가 좋아하는 가수를 이용해 환심을 사고 범죄자의 교묘함에 아이는 세뇌당하고 조력하고 지배당하고 있었던 것 같다"며 "우리 아이가 댄스학원에 다니는데 그 학원 주차장에서 우리 아이의 인생을 짓밟았다"고 했다.

A씨에 따르면 B씨는 지난해 12월14일과 16일 한 댄스학원 주차장에서 A씨의 딸을 강제추행했고 지난달 20일엔 그를 성폭행했다.

A씨는 "우리 부부는 딸을 댄스학원에 데려다주고 하원 시 데리러 가는데, B씨가 그걸 알았는지 댄스학원 가는 날만 노려서 범행을 저질렀다"며 "참 교묘했다. 딸이 부모와 떨어져 있는 2시간을 이용했다"고 했다.

B씨는 A씨 딸과 통화하면서 '사랑해 자기야. 너도 사랑한다고 해줘'라고 강요했다고도 한다. A씨는 "B씨가 문자로도 먼저 '사랑한다'고 한 뒤 여기에 답장하지 않으면 통화를 하면서 딸을 지배하고 세뇌했다"고 주장했다.

딸의 피해 사실을 알게 된 A씨는 B씨를 직접 3차례 만나 녹취 증거를 확보했다. A씨는 "증거를 수집하는 과정에서 B씨를 죽이고 싶을 정도로 소름 끼치고 괴로웠다"며 "B씨를 가만둘 수 없었지만, 딸과 암에 걸린 아내에게 아픔을 줄 수 없어 증거수집에 나섰다"고 했다.

A씨는 "알고 보니 B씨도 11세의 딸을 포함해 두 아이를 키우고 있던 가장이었다"며 "그런 입장에서 어떻게 악마 같은 얼굴을 하고 이럴 수 있는지 눈물만 난다"고 호소했다.

그러면서 "B씨는 긴급체포돼 영장이 바로 나와 구속 수사 진행 중인데 진술 과정에서 '합의 하에 이뤄진 것'이라고 했다"며 분노했다.

마지막으로 "딸은 조사 이후부터 화장실에 수십 번씩 가는 등 트라우마를 겪고 있다"며 "사춘기인 우리 딸이 극심한 고통과 치욕에서 벗어나고, 사건이 왜곡되지 않고 결론이 날 수 있게 수사가 철저히 진행되길 바란다"고 강조했다.

현재 이 청원은 5일 오후 4시 기준 1만8,600여 명의 동의를 얻었다.

