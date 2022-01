장보러 온 경찰의 놀라운 촉…계산원 옆 무장강도 순식간에 제압해

[아시아경제 황수미 기자] 스페인의 한 마트에서 장을 보던 비번 경찰관이 계산대에 있던 무장강도를 순식간에 제압해 화제다.

28일(현지 시각) CNN에 따르면 지난 24일 스페인 바르셀로나 카탈루냐의 한 마트에서 비번이던 경찰관이 40대 무장강도를 잡았다.

카탈루냐 경찰이 지난 27일 트위터를 통해 공개한 CCTV 영상에 따르면 이 경찰관은 식료품을 사기 위해 마트를 찾았다가 계산대 근처에서 수상한 상황을 목격했다.

계산원은 몹시 불안한 듯했고, 그 옆엔 한 남성이 서 있었다. 수상한 낌새를 눈치챈 경찰관은 먼저 계산원에게 무슨 일이 있는지 물었다. 그러자 계산원 옆에 있던 남성이 "괜찮다"고 대신 답했다.

이에 경찰관은 입구로 들어가 곧바로 남성을 뒤에서 붙잡았다. 이후 남성의 몸을 눌러 제압한 뒤 남성의 주머니에서 흉기를 발견했다.

경찰관은 마트 손님들에게 자신의 신분을 밝혀 안심시켰다. 곧이어 경찰이 출동해 이 남성을 무장강도 혐의로 체포했다. 다행히 계산원은 다치지 않은 것으로 전해졌다.

경찰은 성명을 통해 "체포된 남성은 현재 수감 중이며 그가 유사한 범죄를 저지른 전과가 있다"고 전했다.

