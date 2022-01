힙합 오디션 프로 출신 가수 마약 의심 신고… 간이검사 '음성'

경찰, 국과수에 정밀 감정 의뢰

[아시아경제 조성필 기자, 오규민 기자] 케이블 채널의 힙합 오디션 프로그램에 출연한 가수가 마약을 한다는 의심 신고가 있었던 것으로 알려졌다.

29일 경찰에 따르면 서울 마포경찰서는 전날 오전 2시10분께 마포구의 한 편의점 앞에서 한 여성으로부터 이 같은 신고 내용을 접수했다. 이 여성은 경찰에 "근처 호텔에서 가수 A씨와 대마로 추정되는 가루를 흡연했다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 하지만 뒤따라온 A씨는 이를 부인했다고 한다.

경찰은 이들에게 범죄 혐의점이 있는지 조사를 벌였다. 조사결과 마약 간이 검사에서 두 사람 모두 음성이 나왔으나, 경찰은 이들의 모발과 소변을 국립과학수사연구원에 보내 정밀 감정을 의뢰했다. 결과가 나오기까지는 3주 정도 걸린다.

경찰은 국과수 검사 결과가 나오는 대로 구체적인 흡입 시점과 입수 경로 등을 조사할 방침이다. 다만 국과수 검사에서 음성 반응이 나온다면 사건을 '미제편철'로 종결할 가능성도 있다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr오규민 기자 moh011@asiae.co.kr