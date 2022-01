[아시아경제 장세희 기자]미스코리아 서예진씨(24)가 음주운전을 하다 경찰에 적발됐다.

29일 서울 수서경찰서에 따르면 서씨는 이날 새벽 1시경 서울 강남구 한 도로에서 자신의 승용차를 몰다 가로수와 충돌했다. 이에 출동한 경찰의 음주측정 결과 혈중알콜농도 0.108을 기록하며 현장에서 면허 취소 처분을 받은 것으로 알려졌다.

한편 수서경찰서는 서씨를 음주운전 혐의로 입건해 곧 조사할 계획이다. 경찰 관계자는 "조만간 서씨를 불러 조사할 예정"이라고 밝혔다.

