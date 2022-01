오미크론 전염성 '1.5배' 스텔스 변이…"심각한 질병 유발 가능성은 적어"

국내 유입…해외유입 확진자 중 4.5% 감염

[아시아경제 나예은 기자] 오미크론보다 전염성이 더 강하다고 알려진 '스텔스 변이'가 최근 국내에서도 발견된 가운데, 스텔스 변이의 위험성이 불분명하다는 것이 전문가들의 입장이다.

지난 27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 현재 스텔스 변이는 영국·덴마크·인도·스웨덴 등 최소 40개국에서 발견됐다.

미국 록펠러 대학의 테오도라 하치오안누 바이러스학 교수는 "스텔스 오미크론(BA.2)은 현재 널리 퍼지고 있는 오미크론(BA.1)과 관련이 있다. 스텔스 변이와 오미크론은 동일한 바이러스에서 나온 돌연변이이며 비슷한 시기에 발생했다"고 설명했다.

이어 "스텔스 변이와 오미크론 변이는 스파이크 단백질에서 차이를 보인다"고 덧붙였다.

하치오안누 교수는 "덴마크에서 스텔스 변이 감염 사례가 오미크론 감염보다 더 많이 발견되고 있다"며 "덴마크에서는 스텔스 변이가 우세종이 되고 있다"고 말했다.

WSJ은 스텔스 변이 감염 증상이 오미크론과 실질적으로 다른지는 아직 명확하지 않다고 전했다. 매체는 "스텔스 변이가 다른 변이 바이러스보다 전염력이 높기는 하지만 심각한 질병으로 이어질 가능성은 적다"고 밝혔다.

덴마크의 국공립세럼연구소는"분석 결과를 보면 스텔스 변이와 오미크론의 입원율 차이는 거의 없다"고 전했다.

미국 질병통제예방센터(CDC)는 "스텔스 변이가 전 세계적으로 확산하고 있지만 그 변이가 오미크론보다 더 심각하다는 증거는 없다. 국내·외에서 발견되는 변이 바이러스들을 계속해서 관찰하고 있다"고 말했다.

한편 스텔스 변이는 국내에도 유입됐다. 전날 기준 해외 유입 코로나19 확진자의 4.5%는 스텔스 변이 감염자인 것으로 나타났다.

