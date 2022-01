서울시의회 '의회 입법정책 연구용역' 연구과제 아이디어 시민 공모

시민의 권익향상 및 삶의 질 제고와 지방의회 발전과 위한 과제 2월7~ 18 서울시의회 홈페이지 통해 전자우편 접수

[아시아경제 박종일 기자] 서울특별시의회(의장 김인호)는 2월7일부터 2월18일까지 2022년도 '의회 입법정책 연구용역' 연구과제 아이디어 시민 공모를 추진한다.

‘연구과제 아이디어 시민공모’를 통해 시민의 의정참여를 확대하고 시민과 밀접하고 다양한 주제를 발굴, 시민권익 및 삶의 질을 제고, 신속한 사회문제 해결 방안을 모색하기 위함이다.

지난해에도 시민 아이디어를 공모한 바 있으나, 대부분이 기존에 연구 됐거나, 연구 진행중인 주제들의 제안으로 실제 연구과제로 선정되지 못한 아쉬움이 있었다.

이번에는 서울시민의 편안하고 행복한 삶을 위해 보건복지, 지방자치행정, 문화?체육, 교통, 도시안전, 도시계획, 교육환경 등 여러분야의 참신한 연구과제 아이디어가 접수되기를 기대하며 시민 여러분의 많은 참여를 바란다.

참여 방법은 서울시민이면 누구나 참여가 가능, 서울시의회 홈페이지 및 블로그, SNS를 통해 세부 내용을 확인한 후 공모서식 (연구용역 과제 아이디어 공모 참가신청서 등 )을 작성, 담당자의 전자우편(hohomimi@seoul.go.kr) 으로 제출하면 된다.

제안된 연구과제 아이디어는 담당부서와 공유하여 '의회 입법정책 연구용역' 과제로 추진시 참고될 수 있도록 할 예정이다.

아울러 심사를 통해 우수과제를 선정, 시상할 예정이다. 보다 자세한 내용은 서울시의회 홈페이지나 블로그 등을 참조하거나, 기타 자세한 사항은 입법담당관으로 문의하면 된다.

