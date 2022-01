[Q&A]코로나 진단검사 어떻게 바뀌나…2월3일부터 동네병원서 가능

431개 호흡기전담클리닉 시작으로

1000여개 병·의원 참여 예상

[아시아경제 기하영 기자]다음 달 3일부터 동네 병·의원에서 코로나19 진단부터 치료까지 가능해진다. 코로나19 의심자는 지정된 의료기관에서 신속항원검사를 받고 이후 PCR 검사에서 최종 확진 판정이 나오면 먹는 치료제 처방에서 재택치료까지 한 번에 관리 받을 수 있다.

중앙재난안전대책본부는 28일 이 같은 내용을 골자로 한 동네 병·의원 검사·치료체계 전환 이행계획을 발표했다. 다음은 정부가 발표한 동네 병·의원 검사·진료 체계를 정리한 것이다.

-코로나19 진단검사는 어떻게 달라지나

▲PCR 검사는 고위험군에 우선적으로 집중된다. 역학연관자, 60세 이상 고령층 등 고위험군은 선별진료소와 임시선별검사소에서 무료로 PCR검사를 받을 수 있다. 이들을 제외한 일반국민들은 선별진료소나 호흡기클리닉에서 검사를 받을 수 있는데, 선별진료소에서 관리자 감독하에 자가검사키트로 검사해 양성이 나올 경우에만 PCR 검사를 시행한다. 또 호흡기클리닉에서는 의사의 진찰 후 전문가용 신속항원검사를 받게 되는데, 양성이 나오면 해당 의료기관이나 선별진료소에서 PCR 검사를 한다.

-동네 병·의원에서는 언제부터 진단검사를 받을 수 있나

▲다음달 3일부터 전국에 지정된 431개 호흡기전담클리닉에서 먼저 코로나 진단·검사를 받을 수 있다. 호흡기전담클리닉은 음압시설이 설치돼 있는 등 감염 관리가 가능하고 호흡기 증상이 있는 환자와 그렇지 않은 환자의 동선도 구분된 병·의원을 말한다. 전국에 총 431곳(의원 115개·병원 150개·종합병원 166개)이 지정돼 있다.

이를 제외한 동네 병·의원도 전날부터 참여 희망 신청을 받고 있으며, 다음달 3일부터 호흡기환자를 주로 보는 이비인후과 등 약 1000곳이 추가로 검사가 가능할 것으로 보인다.

-현재 재택치료를 받는 인원과 관리 상황은

▲이날 0시 기준으로 전국의 재택 치료자는 총 5만627명, 재택치료 관리의료기관은 402개소로 60% 수준의 가동률을 보이면서 적정하게 관리되고 있다. 이달 말까지 재택치료자는 최대 11만명까지 관리할 수 있도록 하고, 내달 확진자가 3만∼5만명 수준에 달하더라도 대응할 수 있도록 관리의료기관을 추가로 확보 중이다.

아울러 재택 치료자에 대한 관리의료기관의 유선 모니터링 횟수를 현행 하루 2∼3회에서 1∼2회로 줄이거나, 의사 1인당 재택 치료자 숫자를 현재 100명에서 150명으로 늘리는 방식 등으로 관리의료기관의 여력을 높일 수 있다.

-재택치료자는 야간에 어떤 관리를 받게 되나.

▲재택치료자가 의원급 호흡기전담클리닉에 배정된 경우, 외래 진료시간이 끝나는 오후 7시 이후에는 관리 공백이 발생하게 되므로 지역 내 병원급 관리의료기관으로 관리 주체가 전환된다. 이에 따라 당국이 재택치료자에게 배정된 호흡기전담클리닉의 운영 시간 등을 별도로 안내할 예정이다.

재택치료를 동네 병·의원에서 하게 되면 현재 7일간 하도록 돼있다. 7일간 한 다음에 7일 지나면 해제되는 식이다. 만약 재택치료 중 갑자기 몸이 불편해 외래진료가 필요하면 그때는 재택치료 기관이 아닌 외래진료센터로 가야한다. 전국에 52개가 마련돼 있고, 서울에 21개, 경기가 26개, 인천에도 3개가 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr