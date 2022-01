[김맹녕의 골프영어회화] "올바른 aiming은 이렇게"

골프는 에이밍이 정확해야 좋은 스코어를 낼 수 있다. 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

골프는 사격과 마찬가지로 목표를 겨냥하는 타깃 스포츠다(Golf is a target orientated sport).

에이밍(aiming)은 타깃을 조준한다는 의미다. 목표를 잘 겨냥해서 공을 원하는 곳으로 보내야 다음 샷이 수월해진다. 골퍼들은 그래서 각 홀마다 에이밍 전략에 고심한다. 정확한 에이밍이 성공으로 이어지기 때문이다(Aiming correctly in golf is essential to your success). 특히 드라이브 샷에서 안전하게 페어웨이를 지켜야 그린을 공략할 수 있다.

미스 샷은 아웃오브바운즈(OB) 등 페널티구역과 벙커 등이 응징한다. 정확한 에이밍은 바람의 세기와 고도, 지형, 습도 등 다양한 변수를 감안한다. 에이밍을 올바르게 하는 방법(How do you aim in golf correctly)이다. 일단 클럽 페이스가 스탠스와 임팩트 과정에서 목표를 향한 플레이선에 직각을 이룬다(aim the clubface to the target).

몸은 어깨선과 타깃 라인 목표에 대해 평행, 공과 무릎, 엉덩이, 어깨가 목표와 직각이다(The way to aim in golf correctly is to ensure that your heels, kness, hips, shoulders and eye line are all square to the target you’re aiming at). 에이밍 자세를 취한 이후에는 과감하게 샷을 가져간다(confident that you’re aiming at your target).

A(Caddy): John, are you going to use a driver?(존씨, 드라이버를 사용하나요?)

B(Golfer): Yes, I am(네, 그렇습니다).

A: Let me tell you about the first hole. It’s a long par 4, dogleg right hole.(첫 홀에 대해 설명할게요. 긴 오른편 도그렉 파4홀입니다).

B: Thanks. Where should I aim?(감사합니다. 어디를 겨냥할까요?)

A: Aim for the tall tree in the middle of the fairway(페어웨이 정중앙 키 큰 나무입니다).

B: Thanks for the advice(감사합니다).

글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트





