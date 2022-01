[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)는 다가오는 설을 맞아 광주송정역 일대에서 안전 캠페인을 실시했다고 27일 밝혔다.

코로나19 방역수칙을 준수하며 진행된 이번 행사를 통해 '고향집, 주택용 소방시설 선물하기' 및 '소방차 길 터주기' 캠페인을 함께 전개했다.

주요 내용은 ▲고향집, 주택용 소방시설 선물하기 홍보 ▲화재취약지역 소방 통로 확보 캠페인 ▲소방시설 주변 불법 주정차 근절 홍보 ▲의용소방대 합동훈련 ▲소방 정책 홍보리플릿 및 홍보물품 배부 등이다.

송성훈 서장은 "다가오는 설에는 시민들의 안전을 위해 고향집 주택용 소방시설 선물과 소방차 길 터주기를 함께 실천해주길 바란다"고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr