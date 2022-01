‘냉온수기 off, 환경 ON’ … 최준우 주택금융공사 사장, 에너지 절약 챌린지

최준우 한국주택금융공사(HF) 사장이 27일 부산시 문현금융로 주택금융공사 본사에서 생활 속 에너지 절약 실천을 위한 ‘냉온수기 off, 환경 ON’ 에너지 절약 챌린지에 참여했다.

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 한국주택금융공사(HF)가 생활 속 에너지 절약 실천을 위한 ‘냉온수기 off, 환경 ON’ 에너지 절약 챌린지에 동참했다.

HF공사는 ‘대기전력 차단’, ‘냉온수기 off, 환경 ON’ 등의 실천 약속 메시지를 페이스북 등 SNS로 전파할 예정이다.

최준우 사장은 “공공기관부터 전자제품 대기전력을 최소화하는 등 생활 속 에너지 절약을 실천해 탄소배출을 줄이고 정부정책인 2050탄소중립에 적극 동참해 나가겠다”고 말했다.

최 사장은 “챌린지로 일상생활 속 에너지절약 실천에 동참하는 분위기가 사회 전반에 더욱 확산됐으면 한다”고 덧붙였다.

최준우 사장은 권형택 주택도시보증공사(HUG) 사장의 추천을 받아 ‘냉온수기 off, 환경 ON’ 에너지 절약 챌린지에 참여했으며 다음 주자로 김종화 부산국제금융진흥원장을 추천했다.

