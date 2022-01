서울 상봉동 오피스텔 공사 현장서 6·25 때 로켓탄 발견

서울 중랑구 상봉동의 한 오피스텔 공사 현장에서 27일 오후 1시께 땅에 묻혀 있던 로켓탄 1발이 발견됐다.

로켓탄은 공사장 관계자의 신고를 받고 출동한 군 폭발물 처리반(EOD)에 의해 안전하게 회수됐다.

군 관계자는 "과거 6·25 전쟁 때 사용된 것으로 추정되는 공군 로켓탄이다. 폭발 가능성 여부를 조사할 예정"이라고 밝혔다.

