"기울어진 운동장 바로잡자" 기협·균형발전위, 업무협약

[아시아경제 최대열 기자] 한국기자협회와 대통령직속 국가균형발전위원회는 27일 국가균형발전과 언론문화 발전을 위한 업무협약을 맺었다.

이번 협약은 불균형적 언론 생태계와 수도권 중심 보도 관행에 대한 문제의식에서 출발해 균형발전정책에 관한 언론의 관심을 촉구하기 위해 이뤄졌다. 국가균형발전정책 포럼·세미나 등을 열 때 서로 협조하고 언론문화 개선을 위해 다각적으로 협력하기로 했다.

김동훈 기협 회장은 "균형적인 시각의 언론보도가 균형발전의 밑거름이 되는 만큼 국가균형발전위원회와 함께 다양한 협력방안을 모색하겠다"라고 말했다. 김사열 위원장은 "'기울어진 운동장'을 바로잡고 고르게 잘 사는 나라를 만들기 위해 책임감과 사명감을 갖고 기자협회와 협력하겠다"라고 말했다.

