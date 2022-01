경실련 "국회의원 아파트 신고액 시세 대비 62% 수준…축소 신고"

[아시아경제 김민영 기자] 국회의원들이 보유한 아파트를 실제 시세보다 훨씬 낮은 가격으로 신고했다는 시민단체 조사 결과가 나왔다.

경제정의실천시민연합(경실련)은 27일 서울 종로구 경실련 강당에서 기자회견을 열고 "21대 국회의원의) 아파트 재산 신고액은 실제 시세의 62% 수준"이라며 "1인 평균 5억4000만원이 축소 신고됐다"고 밝혔다.

경실련에 따르면 지난해 3월 기준 21대 국회의원 아파트 재산 신고가액은 총 1840억원으로 집계됐다. 1인당 평균 8억7000만원이다. 그러나 지난해 3월 시세 기준으로 보면 총 2975억원으로, 1인당 평균 14억1000만원으로 신고액과 차이가 있다.

아파트 재산 신고액과 시세 차이가 가장 큰 의원은 국민의힘 박덕흠 의원으로 신고액(81억8000만원)이 시세(132억7000만원)보다 50억9000만원 적었다. 박 의원은 서울 강남 2채와 충청 1채 등 총 3채의 아파트를 신고했다. 신고액과 시세의 차액을 기준으로 박병석 국회의장(20억3000만원), 무소속 양정숙 의원(18억7000만원), 국민의힘 주호영 의원(18억5000만원), 국민의힘 정진석 의원(18억원) 등이 그 뒤를 이었다.

경실련은 “공직자 부동산 재산신고는 공시가격과 실제 거래 금액 중 더 높은 금액으로 신고해야 하지만, 실거래 금액을 ‘본인 기준 실거래’로 국한해 해석하면서 국민에게 재산을 축소 공개하고 있다”고 지적했다.

경실련은 국회의원들이 보유한 아파트의 시세가 문재인 정부 임기 들어 평균 5억8000만원 올랐다고 분석했다. 2017년 5월에는 국회의원들이 보유한 아파트 1채가 평균 7억1000만원이었는데, 지난해 12월 기준으로 12억9000만원이 됐다.

시세 차이가 가장 큰 아파트는 박병석 의장, 국민의힘 주호영·더불어민주당 이상직 의원이 신고한 반포주공 1단지로 해당 기간 32억8000만원(전용 140㎡형 기준)이 오른 것으로 나타났다.

이번 조사는 21대 국회의원 294명을 대상으로 이뤄졌고 그중 211명이 보유한 아파트 259채를 대상으로 분석이 진행됐다. 시세 조사는 KB국민은행, 다음, 네이버 등의 부동산 시세 및 실거래가 정보가 활용됐다.

