'오미크론 확산 방지 총력' 함평군…설 연휴 특별방역체계 구축

고위험군 PCR 검사 우선 실시

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 함평군 보건소는 설 명절 오미크론 변이 확산 방지를 위해 코로나19 특별방역 대책을 추진한다.

27일 군에 따르면 군은 설 연휴 기간 함평엑스포공원과 함평천지휴게소(목포 방향) 2곳에 임시선별검사소를 설치, 내달 20일까지 군민과 귀성객 등을 대상으로 코로나19 검사를 한다.

보건소는 최근 급격한 오미크론 변이 확산에 대비, 코로나 검사 속도를 높이기 위해 고위험군을 대상으로 유전자 증폭(PCR) 검사를 우선 할 방침이다.

이에 고위험군(밀접접촉자, 60세 이상 고령자, 신속항원검사 양성 확인자 등)으로 분류되는 경우 함평엑스포공원과 함평천지휴게소 2곳에서 우선적으로 코로나19 검사를 받을 수 있다.

고위험군 외 검사 희망자의 경우 함평엑스포공원에 설치된 ‘신속항원검사소’에서 먼저 자가검사키트로 검사를 받고 15~20분 정도 대기한 후 양성이 나오는 경우 임시선별검사소에서 PCR 검사를 받게 된다.

이상익 군수는 “코로나19 확산 방지를 위해 설 연휴 고향 방문을 자제해 주실 것을”당부하며 “부득이 방문하게 될 경우 방역 수칙을 철저히 지켜 달라”고 말했다.

