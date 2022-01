서울동부지법 구속영장 발부

[아시아경제 장세희 기자]100억원이 넘는 공금을 빼돌린 혐의를 받는 서울 강동구청 공무원이 구속됐다.

서울동부지방법원은 26일 특정경제범죄 가중처벌법상 업무상 횡령 혐의를 받는 40대 공무원 A씨에 대해 증거인멸 및 도망의 염려가 있다며 구속영장을 발부했다.

A씨는 강동구청이 서울주택도시공사(SH) 등으로부터 받은 폐기물처리시설 설치 자금 중 115억원가량을 빼돌린 혐의를 받는다.

A씨의 범행은 후임자가 횡령 정황을 포착해 구청에 신고하면서 알려졌으며 A씨는 횡령금을 주식 투자에 써 손해를 봤다고 진술한 것으로 전해졌다.

한편 강동구청은 횡령이 의심되는 정황을 인지한 즉시 A씨를 직위해제·업무배제한 뒤 경찰에 고발한 것으로 파악됐다.

장세희 기자