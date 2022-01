'광주 아파트 붕괴' 실종자 위치 파악됐지만…구조 난항

28층 쌓인 잔재물 측면 뚫어 접근 전략 수립

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 신축 아파트 붕괴사고 실종자 위치가 파악됐지만 추가 붕괴 위험에 진입 전략을 수정하는 등 구조 작업에 난항이 계속되고 있다.

26일 중앙사고수습본부에 따르면 전날 오후 무너진 건물 27층으로 추정되는 지점에서 실종자의 것으로 추정되는 혈흔과 작업복이 발견됐다.

이후 내시경 카메라를 이용해 확인한 결과 매몰자가 있는 것으로 확인됐으며 이날에는 머리카락 등 신체 일부를 확인했다.

당초 중수본은 해당 층 안방 위쪽부터 파쇄해 구조작업을 펼치려 했지만 파쇄하면서 생기는 진동으로 겹겹이 쌓여 있는 잔해물이 쏟아져 내리면서 구조대의 안전을 담보할 수 없다는 판단이 내려졌다.

이에 중수본은 위층인 28층에 쌓여있는 잔재물의 측면을 뚫어 접근한다는 전략을 새로 세웠다.

또 혹시 모를 붕괴를 막기 위해 철골빔이나 잭서포트 등을 추가로 설치할 예정이다.

수색과 구조작업은 야간에도 계속 이어진다.

이일 소방청 119대응국장은 "구조작업에는 많은 변수가 발생하는데 가급적 후속 작업을 연계해 진행할 수 있도록 진행하고 있다"고 말했다.

