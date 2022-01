해남군, 코로나19 재난지원금 전 군민 지급 결정

해남사랑상품권 20만원씩 지급

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 전 군민을 대상으로 20만원씩 재난지원금을 지급한다고 26일 밝혔다.

군은 재난지원금은 지난해 1월에 이어 두 번째로, 코로나19 장기화와 오미크론 변이 확산으로 지친 군민을 위로하고 침체된 지역경제 활성화를 위해 2차 지급을 결정했다.

현재 코로나19 확산세를 감안해 재난지원금 지급은 설 명절 이후로 예상되는 가운데 소요금액은 전액 군비로 지역내 자금의 선순환을 위해 해남사랑상품권으로 지급할 계획이다.

재난기본소득 대상자는 해남군에 주민등록을 두고 있는 사람으로, 기준일은 별도로 정할 예정이다. 약 6만 8000여명이 될 것으로 예상되며, 총 지급액은 136억여 원에 이를 것으로 추정된다.

지급방법은 주소지 읍·면사무소 방문을 통해 재난기본소득 신청을 받을 계획이며, 도내 오미크론 확산이 급속화 되고 있어 사회적 거리두기 등 방역수칙을 고려해 신청 및 지급시기 등 구체적인 세부안을 마련할 방침이다.

해남은 코로나 극복을 위해 2020년 전남 최초로 소상공인 등 경영안정자금 지원을 통해 전체 사업자에게 개소당 100만원, 총 63억여 원을 지급했으며, 지난해 1월에는 군민 1인당 10만원씩 재난지원금을 지급한 바 있다.

명현관 해남군수는 “코로나19 위기상황 장기화로 지친 우리 군민의 생활안정을 도모하고 일상회복 재개를 지원하고자 2차 재난지원금을 지급하기로 결정했다”며 “군민들에게 위로를 전하는 것은 물론 해남사랑상품권 활성화를 통해 지역의 경기침체에 활력을 불어넣을 수 있기를 바란다”고 당부했다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr