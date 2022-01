허성무 창원시장, “부울경 특별연합 사무소 최적지는 경남”

26일 브리핑서 주장, 창원 유치 도전 선언

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 26일 브리핑에서 소통과 투명성, 자치권 존중, 사무소 선정의 객관성 확보 등 균형발전과 상생을 위한 원칙을 ‘부울경 메가시티’에 건의했다.

‘동남권 메가시티’는 수도권 일극 체제 극복을 위해 경남·부산·울산이 국가균형발전의 새로운 지방자치 모델로 제시한 초광역 협력체이다. 지방자치법 전면개정에 따라 특별지방자치단체 구성을 위한 법률적 근거가 마련되며 추진에 탄력을 얻어 논의 중이다.

지난해 7월 발족한 ‘부울경 특별지방자치단체 설치 합동추진단’은 메가시티 사무와 의회 구성, 청사 등 주요 의제들을 조율하며 2022년 상반기 부울경 특별연합 출범에 박차를 가하고 있다.

이에 허성무 시장은 이날 브리핑에서 “메가시티에 관한 대내외적 관심과 창원특례시민을 포함한 330만 경남도민의 기대와 달리, 그간 추진 과정을 살펴보면 몇 가지 우려되는 점들이 있다”며 우려를 표했다.

그는 “경남도민과 부산·울산시민이 다 함께 잘 살 수 있는 새로운 거버넌스를 위한 메가시티를 추진해야한다”는 원칙을 건의했다.

먼저 “광역시·도에서 정한 대로 무조건 따르라는 일방통행식 추진은 바람직하지 않다”며 출범과정 전반에서의 소통과 투명성을 강조했다.

사실상 부울경 특별연합의 기본법이라고 할 수 있는 ‘규약안’ 작성 과정에서 규약안의 직접적인 영향을 받는 도내 시·군 지자체와의 충분한 의견수렴이 없어, 규약안이 새로운 갈등의 불씨가 될 것을 우려했다.

이어 “부산·울산의 자치구와 경남 18개 시·군 사이에 행정 여건이나 구조, 재정력, 독자적 계획 수립의 권한과 역량에 있어 차이를 인정하고 시·군의 목소리에 귀를 기울여야 한다”고 말했다.

지역 경계를 넘나드는 초광역 사무를 수행하지만 그 사무의 범위나 지역은 기초자치단체와 깊이 관련돼 있을 수밖에 없다는 점을 지적했다. 여기서 특별연합의 사무와 기초지방자치단체의 사무가 중첩되는 경우 특별연합 회의에서 관련된 지방자치단체가 의견을 제출하고 협의할 수 있는 제도적 장치 마련을 촉구했다.

특별연합 사무소 위치에 관해 “도시 상징성, 부울경 전체를 아우르는 지리적 여건, 인프라, 효율성 등 제반 사항을 고려했을 때, 사무소의 최적지는 단연 경남”이라고 주장했다.

이어 “공정한 경쟁을 통해 정당성을 확보한 지역이 선정돼야 하고, 우리 시도 사무소 유치에 뛰어들겠다”고 선언했다.

