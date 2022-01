다음달부터 PCR 검사 아무나 못 받는다 (종합)

2월3일부터 '오미크론 대응체계' 전환

'우선검사필요군' 아니라면 신속항원검사부터



선별진료소 내 자가검사키트 지급은 29일부터

"PCR 늘려야" 지적도… 당국 "역량 확대 위해 노력"

[아시아경제 이춘희 기자, 김영원 수습기자] 다음달 3일부터 60세 이상 고령층, 역학적 관련자 등이 아니라면 선별진료소를 방문하더라도 유전자 증폭(PCR) 검사를 받을 수 없게 된다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 26일 오전 코로나19 정례브리핑에서 "고위험군 중심으로 동네 병의원까지 참여하는 진단검사 체계와 역학조사 체계의 전환을 4개 지역(광주·전남·경기 평택·안성시)에서 오늘(26일)부터 시작한다"며 "설 연휴 2월3일부터는 이 시스템이 전국적으로 확대될 것"이라고 밝혔다.

이 같은 체계 전환이 이뤄지면 기존의 검사 방식인 선별진료소 내 PCR 검사는 고위험군(우선검사필요군)에 한해 적용된다. 이에 따라 이들 지역에 설치된 선별진료소 31곳에서는 ▲60세 이상 고령층 ▲역학적 연관자 ▲코로나19 검사가 필요하다는 의사 소견서 보유자 ▲자가검사키트 또는 신속항원검사 양성자 등만 PCR 검사를 받을 수 있다.

다만 이들 모두가 PCR 검사만을 받아야 하는 것은 아니다. 김현 중앙방역대책본부(방대본) 진단검사운영팀장은 이날 오후 코로나19 백브리핑에서 "60세 이상인 분들이 신속항원검사를 받고자 하면 가능하다"면서 "하지만 밀접접촉자라면 감염 위험성이 있는 우선검사대상으로 PCR 검사를 받아야만 한다"고 설명했다. 역학적 연관자, 신속항원검사 양성자 등 감염 위험성으로 인한 우선검사필요군이 아닌 고령층 등 고위험군으로 분류된 경우에 한해 신속항원검사로도 대체가 가능하다는 설명이다.

우선검사필요군이 아니라면 기침·발열 등 호흡기 증상이 있더라도 바로 PCR 검사를 받을 수 없게 된다. 당국은 단순히 본인의 판단에 따라 증상이 있다고 방문하는 이들을 모두 PCR 검사를 할 경우 검사 역량이 버틸 수 없다고 판단했다.

선별진료소에서 PCR 검사를 받기 위해서는 선별진료소에 방문해 수령한 신속항원검사용 자가진단키트 또는 호흡기전담클리닉에 방문해 의사의 진료 후 실시한 전문가용 신속항원검사 결과에서 양성이 나와야 한다. 클리닉에서 실시한 신속항원검사에서 양성일 때에는 해당 기관 자체에서 PCR 검사가 가능하다면 클리닉 내에서도 PCR 검사를 받을 수 있다. 이 때 검사료는 무료이지만 진찰료에 대해서는 의원 기준 5000원을 본인이 부담해야 한다. 그동안 전액 건강보험 지원으로 이뤄졌던 코로나19 검사·치료와 관련해 처음으로 본인 부담금이 생긴 사례다.

신속항원검사용 자가검사키트는 본인이 직접 키트를 구입하거나 선별진료소에서 무료로 제공되는 키트를 활용해 검사를 하고 양성일 경우 선별진료소에서 PCR 검사를 받으면 된다.

미접종자 중 방역패스 시설 이용을 위해 발급받는 음성확인증명서도 이 같이 발급 방식이 바뀐다. 선별진료소 관리자 감독 하에 실시한 자가검사키트 검사 또는 호흡기전담클리닉에서 의사 진찰 후 실시한 전문가용 신속항원검사의 결과 음성인 경우 발급받을 수 있다. 본인이 별도로 진행한 자가검사키트 결과는 인정되지 않는다. 유효기간은 기존 48시간에서 24시간으로 줄어든다.

선별진료소의 신속항원검사용 자가검사키트 지급은 설 연휴가 시작되는 오는 29일부터 바로 실시된다. 선별진료소를 찾은 검사 희망자는 PCR 검사를 받을 수도 있고, 긴 대기 줄이나 늦은 검사결과를 감안해 빠른 검사를 원할 경우 자가검사키트를 활용해 검사를 받을 수도 있다.

또 수령한 자가검사키트를 갖고 귀가해 자가검사를 할 수도 있다. 다만 이때에는 검사 결과를 제대로 입증하기는 어려운만큼 이를 통한 접종증명·음성확인제(방역패스)용 음성확인서 발급은 불가능하다.

이러한 전환이 현실화될 경우 자가검사키트 공급에 차질이 생길 것이란 우려도 제기된다. 손 반장은 "식품의약품안전처를 중심으로 생산·유통 관리를 하고 있다"며 "큰 차질 없이 공급이 가능할 것으로 보고 있고, 관리를 강화하는 방안들도 함께 검토하고 있다"고 전했다.

한편 대한진단검사의학회가 이날 확진자 폭증 상황에서는 정확도가 낮은 신속항원검사보다 PCR 역량을 늘려야 한다고 지적하고 나선 데 대해 방역 당국은 정확성이 떨어지더라도 이를 감안하고 도입할 수밖에 없는 부분이 있다고 설명했다.

진단검사의학회는 이날 입장문을 통해 "정부의 무증상자를 대상으로 한 자가항원검사 시행 계획에 심각한 우려를 표한다"며 "확진자가 폭증하고 있는 현 시점에서는 성능이 우수한 PCR 검사를 더 적극적으로 시행하고 의료인이 직접 시행하는 항원검사를 확대해야 한다"고 밝혔다. 학회는 신속항원검사의 민감도는 의료인이 시행해도 50% 미만, 자가 검사로 시행하면 20% 미만이라고 지적했다. 신속항원검사는 PCR 대비 1000~1만배 이상 바이러스 배출이 많아야 코로나19 바이러스를 검출할 수 있다는 것이다.

이에 대해 김갑정 방대본 진단총괄팀장은 "(전문가용 신속항원검사의 정확도를) "전문가인 의료인이 (신속항원검사를) 할 때는 검체 채취 방법 등을 충분히 숙지하는 데 비해 개인은 숙련도가 떨어져 정확성이 떨어지는 부분이 있다"며 "이런 점들을 이해하고 있기 때문에 제대로 검사할 수 있도록 가이드를 주고 있다"고 설명했다. 또한 "PCR 역량을 늘리는 데에 동의하고 역량을 늘리도록 노력할 계획"이라며 "이 같은 부분은 전문가들의 입장과 다르지 않다"고 덧붙였다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr김영원 수습기자 forever@asiae.co.kr