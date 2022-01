檢, '웰스토리 몰아주기' 의혹 관련 삼성 미래전략실 출신 임원 소환

[아시아경제 김형민 기자] 삼성그룹의 삼성웰스토리에 대한 부당지원 혐의를 수사하는 검찰이 과거 삼성그룹 미래전략실에서 근무했던 현직 임원을 소환해 조사했다.

26일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 고진원)는 이날 오전 삼성전자 부사장급 임원 A씨를 참고인 신분으로 불렀다.

A씨는 2012~2017년 삼성 미래전략실(2017년 해체) 전략팀에서 상무로 일했다. 현재는 삼성전자 내 사업부에서 경영지원 업무를 담당하고 있는 것으로 알려졌다.

검찰은 A씨를 상대로 미래전략실 근무 당시 삼성웰스토리와 관련한 총수 일가나 경영진의 부당한 지시가 있었는지 등을 확인할 것으로 보인다.

앞서 공정위는 지난해 6월 삼성전자·삼성디스플레이·삼성전기·삼성SDI가 삼성웰스토리에 계열사 급식 물량을 몰아주는 식으로 부당지원했다며 삼성웰스토리에 시정명령을 내리고 이들 기업에 과징금 2349억여원을 부과했다. 삼성전자는 공정위 처분이 부당하다며 행정소송을 제기한 상태다.

공정위는 또 최지성 전 삼성 미래전략실장과 삼성전자 법인을 공정거래법 위반 혐의로 검찰에 고발했다. 이와 별개로 경제정의실천시민연합(경실련)도 지난해 8월 웰스토리 부당지원 의혹과 관련해 최 전 실장과 정현호 삼성전자 부회장을 업무상배임 혐의로 고발했다.

