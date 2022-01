이화여대 '여성 사외이사 전문과정' 4기 모집

[아시아경제 정현진 기자] 이화여대 경영전문대학원이 '여성 사외이사 전문과정' 4기 프로그램 대상자를 모집한다고 26일 밝혔다.

4기 과정은 오는 3월 5일부터 6월 11일까지 총 15주에 걸쳐 매주 토요일 오후 1시부터 4시까지 진행될 예정이다. 오후 4시 이후에는 자유네트워킹 시간이 주어진다. 과정 수료자에게는 이화여대 총장 및 경영전문대학원장 명의의 수료증이 수여된다. 또 이화여대 경영전문대학원에 의뢰된 기업 여성 사외이사 후보 추천 풀 가입자격이 부여된다.

지원 자격은 한국여성기자협회 회원으로 3년 이상 활동하고 신문사, 국내 방송사, 통신사 등 언론계에 7년 이상 종사했으며 최근 5년 이내 6개월 이상 타 재단의 지원을 받아 연구를 한 경험이 없는 자, 여성 사외이사 후보자 및 여성 이사제에 관심이 있는 자 등이다. 서류심사가 1차로 진행된 뒤 별도로 구성되는 심사위원회에서 심의·선발이 이뤄진다.

4기 과정 모집일은 다음달 7일부터 18일까지이며 입학지원서와 경력기술서, 자기소개서, 연수계획서를 작성해 제출하면 된다. 심사 및 발표는 다음달 하순에 이뤄질 예정이다. 자세한 모집요강은 이화여대 경영전문대학원 홈페이지를 참조하면 된다.

여화여대는 이 과정이 풍부한 전문지식과 현장 경험을 갖춘 국내 최고의 전문가들이 참여해 기업지배구조, 사외이사 관련 법률 및 규정, ESG(환경·사회·지배구조), 인수합병(M&A) 등 전략적 의사결정, 최신 회계 트렌드와 재무적 투자의사 결정, 경영 리더십, IT와 혁신에 관한 최신 이론 과 사례 등 여성 사외이사가 갖춰야 할 전문적 지식과 실전 사례를 배울 수 있는 프로그램이라고 소개했다.

