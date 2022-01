완주군, 내달 3일부터 소양·동상·상관·구이면 마을버스 시범운행

2월 19일부터 본격시행 전 사전 조치

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 2월 3일부터 소양면과 상관면, 구이면, 동상면 등 4곳을 대상으로 마을버스를 2주간 무료로 시범 운행한다고 26일 밝혔다.

이는 같은 달 19일부터 마을버스 지간선제 2단계 시행을 앞두고 주민불편 최소화를 위한 사전 조치다.

4개 면을 대상으로 하는 2단계 마을버스 도입은 1단계 이서지역과 마찬가지로 군에서 직접 운영하는 공영제 방식이다.

이에 완주군은 마을버스 차량을 지난 연말까지 구입 완료했다.

또한 시내버스와 마을버스가 회차 할 수 있도록 소재지 내에 회차지를 조성했으며, 지난 17일 운전원 33명을 공무원으로 추가로 임용했다.

완주군은 소양과 구이 소재지 내 반개폐형 승강장과 발열의자 등 환승편의시설을 설치하고, 약 1개월 동안 주요 시간대에 환승도우미를 배치하는 방안도 적극 추진한다는 방침이다.

이와 함께 환승으로 인한 추가 비용을 줄이고자 마을버스와 시내버스 환승시 추가분(950원)만 차감 징수하는 교통카드 환승시스템을 구축해 별도의 추가 요금이 없도록 할 계획이다.

아울러 마을에서 소재지까지 나오는 주민들의 교통비용 부담을 덜기위해 마을버스 요금은 500원으로 결정했다.

완주군은 다음달 3일부터 2주 동안 시범운행을 거쳐 같은 달 19일부터 마을버스를 정상 운행하고, 곧바로 모니터링을 실시하는 등 주민불편 최소화에 주력해 나가기로 했다.

한편 완주군의 지간선제 2단계 시행은 전주 시내버스가 전주시와 읍·면 소재지를 오가는 간선노선, 완주 마을버스가 읍·면 소재지와 마을을 연결하는 지선노선을 운행하는 내용을 골자로 하고 있다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr