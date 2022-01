영광군, 설 명절 맞아 ‘전통시장 장보기 행사’ 진행

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군은 최근 영광터미널시장과 굴비골영광시장에서 설 명절을 맞아 전통시장 장보기 행사를 가졌다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 급격히 변화하는 소비문화와 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 시장 상인 및 영세 소상공인들을 위로하고 전통시장에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.

또 공직자 230여명이 영광사랑상품권을 이용해 제수용품 및 생활용품 등을 구매했다.

시장 및 주변 상점가 상인들과 시장을 찾은 군민들에게 전통시장 애용 및 영광사랑상품권 사용홍보와 명절 물가안정 및 가격표시제 실시 캠페인을 실시했다.

영광군 소상공인 긴급재난 지원금 신청 안내 전단지를 함께 배부해 소상공인의 경영안정을 위한 홍보도 병행했다.

군 관계자는 “코로나19의 장기화로 소비가 위축되고 지역경제가 침체돼 시장 상인들이 입은 경제적 피해가 매우 큰 상황이다”며 “이번 행사가 힘든 시기를 보내고 있는 상인들에게 힘이 되고, 침체된 전통시장에 활력을 불어넣을 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr