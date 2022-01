'이재명 성남FC 의혹' 수사 지휘한 차장검사 돌연 사직…논란 일파만파

[아시아경제 김형민 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 성남시장으로 재직한 시절 성남FC에 기업들이 후원금 명목으로 뇌물을 건넸다는 의혹을 수사 지휘하던 차장검사가 돌연 사직해 그 배경을 둘러싸고 논란이 일파만파로 커지는 분위기다.

26일 법조계에 따르면 박하영 성남지청 차장검사는 검찰인사가 단행된 전날 사직했다. 박 차장검사는 검찰 내부망 '이프로스'에 "더 근무를 할 수 있는 다른 방도를 찾으려 노력해 보았지만, 이리저리 생각을 해보고 대응도 해봤지만 달리 방법이 없었다"는 글도 올렸다. 들국화의 '사노라면'을 직접 부른 파일도 글에 첨부했다.

박 차장검사는 성남FC의 후원금 의혹 수사를 지휘했다. 이 사건은 이 후보가 성남시장으로 일할 때 성남시 정자동에서 기업들에 인허가를 제공하는 대신 성남FC에 대한 후원금 명목으로 기업 6곳으로부터 160억여원을 받았다는 내용이다. 경찰은 이 사건을 3년3개월 수사하고 지난해 9월 증거 불충분으로 검찰에 불송치 결정을 내렸지만 고발인이 이의를 제기해 검찰에 송치됐다.

박 차장검사는 이 때 경찰의 보완수사가 필요하다는 뜻을 밝혔지만 박은정 성남지청장 등 상부가 이를 만류하고 사건을 종결토록 해 갈등을 빚은 것으로 알려져 논란이 되고 있다. 박 지청장은 윤석열 국민의힘 대선후보가 검찰총장으로 재직 당시 법무부로부터 징계를 받을 당시 감찰을 주도하는 등 '친정부 성향'의 인사로 알려져 있다.

수원지검 성남지청은 전날 입장문을 내고 이러한 갈등설을 반박했다. 지청은 "(성남FC 사건과 관련해) 성남지청은 성남지청 수사과 수사기록과 경찰 수사기록에 대해 법과 원칙에 따라 검토 중에 있다"며 "수사종결을 지시했다거나 보완수사 요구를 막았다는 내용은 사실이 아니다"라고 강조했다.

