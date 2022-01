[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 청송군은 지난 24일 청송문화예술회관 대공연장에서 직원을 대상으로 정책개발 역량강화 워크숍을 진행했다.

이번 워크숍은 중앙부처의 정책 방향에 대한 이해와 점차 확산되고 있는 공모사업 선정 방식에 대응할 수 있도록 업무 역량 향상을 위해 마련됐다.

타 지자체의 우수사례 설명에 이어 공모사업에 대응하기 위해 지역자원을 발굴하고 이를 사업에 적용하는 능력을 강화하는 방안이 거론됐다.

윤경희 청송군수는 “자원이 부족한 대한민국이 세계 속에 당당한 국가가 될 수 있었던 것은 사람에 대한 투자가 컸기 때문”이라고 강조했다.

윤 군수는 “사람에 대한 투자야말로 가장 근본적이고 필요한 것”이라며 “워크숍 등 기회를 활용해 더 넓은 시야를 가질 수 있길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr