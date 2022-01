‘라임사태 몸통’ 김영홍 메트로폴리탄 회장 측근 구속…도박장으로 도피자금 마련

서울남부지법 "도주와 증거인멸 우려 있다"

[아시아경제 공병선 기자] ‘라임자산운용’ 사태의 핵심 인물 김영홍 메트로폴리탄 회장의 측근이 도피자금을 위한 원격 도박장을 운영하며 700억원대 수익을 챙긴 혐의로 구속됐다.

25일 서울남부지법 임해지 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시30분경 김 회장의 측근 정모씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 “도주와 증거인멸의 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

정씨는 필리핀에 있는 한 원격 도박장을 운영하며 700억원대 수익을 챙긴 혐의(도박공간개설·외국환거래법 위반·범죄수익은닉처벌법 위반)를 받고 있다. 도박장은 김 회장이 도피자금을 마련하기 위해 운영한 곳으로 알려졌다.

정씨는 카지노 실소유주인 김 회장에게 수익금을 배분하는 방식으로 도피자금을 댄 의혹을 받고 있으며 김 회장의 소재지를 알 수 있는 인물로도 꼽힌다. 서울남부지검은 해외로 잠적한 김 회장과 정씨를 지난해 11월 기소중지 처분을 했지만 이달 초 정씨는 필리핀에서 체포돼 지난 22일 국내로 송환됐다.

메트로폴리탄은 부동산 개발회사로 2018년 김 회장은 라임으로부터 국내 부동산 개발 등의 명목으로 3500억원가량을 투자받았다. 김봉현 전 스타모빌리티 회장은 김영홍 회장을 라임 사태의 몸통으로 지목하기도 했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr