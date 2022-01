합천군, 설 명절 ‘코로나·치매 극복’ 캠페인 펼친다

25일 가야시장, 27일 삼가시장, 28일 합천 왕후시장서 실시

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 코로나19로부터 안전하고 건강한 설을 보내기 위해 25일부터 28일까지 ‘코로나극복! 치매 극복!’ 캠페인을 전통시장에서 펼친다.

합천군은 사회적 거리두기 실천, 명절 전 코로나19 접종과 치매 조기 검진 독려를 위해 마련했다고 25일 밝혔다.

캠페인은 25일 가야시장을 시작으로 27일 삼가시장, 28일 합천 왕후 시장에서 실시될 예정이다.

설을 앞두고 전국적으로 오미크론 확진자가 지속해서 발생하고 있어 군은 이에 따른 주민 불안을 해소하고, 확산 예방을 위해 사회적 거리두기 실천과 코로나19 백신접종 독려에 힘 쏟고 있다.

합천군치매안심센터에서는 코로나19가 장기화함에 따라 치매 예방 및 조기 발견을 위해 만 60세 이상 주민을 대상으로 무료로 치매 조기 검진을 실시한다.

군 보건소 관계자는 “코로나19 확산 방지를 위해 만 12세부터 명절 전 코로나19 백신 접종하기, 실내에서 마스크 착용하기 등 방역 수칙을 철저히 지켜줄 것을 당부한다”고 말했다.

