'코로나 진료 참여' 지침없이 우선모집… 동네병원 우왕좌왕

오미크론 변이 확산에 따른 확진자 폭증에 대비하기 위해 방역당국이 동네 병·의원에서 코로나 검사는 물론 치료와 처방, 재택치료 관리까지 한 번에 이뤄질 수 있도록 검사·치료체계를 전환하기로 했다. 하지만 1차 의료기관인 동네 병·의원에 동선 분리 등 지침이 공유되지 않아 현장 혼선이 가중되고 있다는 지적이 나온다.

손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 25일 오전 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’와의 인터뷰에서 "앞으로 확진자가 많아지면 동네 병원들이 진료까지도 함께 봐줄 수밖에 없다"며 "의료수가 등 일종의 유인수단들을 통해 희망하는 병원들을 모집하는 상황"이라고 말했다.

방역당국은 26일부터 광주와 전남, 평택, 안성 등 오미크론 변이 우세 지역 4곳에 대해 고위험군이 아닌 경우 호흡기전담클리닉 등에서 신속항원검사와 관련 진료를 받도록 ‘오미크론 대응 방역 의료체계’를 우선 적용한다. 오미크론 대응 체계로 전환해 운영하는 4개 지역에서 코로나19 진료체계에 참여한 호흡기전담클리닉은 현재 의원 8곳, 병원 22곳, 종합병원 13곳 등 총 43곳이다.

문제는 동네병원을 찾은 일반환자와의 접촉 가능성이다. 손 반장은 "동네 병원에 코로나19 검사를 받기 위한 환자들이 몰리면, 다른 일반환자와 접촉할 염려가 있다"며 "(건물) 구조에 따라 동선, 출입구가 분리되는 곳, 시간대별로 인원을 달리 받는 경우가 있을 것"이라고 말했다.

전문가들은 정부가 신속항원검사, 재택치료자 모니터링 등 관련 지침을 아직 마련하지 않아 병원들이 혼란을 겪고 있다고 우려했다.

한창훈 일산병원 호흡기내과 교수는 "전파력이 강한 오미크론 변이로 하루 수만명씩 환자가 나오면 거점병원은 중증환자 등을 관리하고, 동네병원 등 1차 의료기관이 진료에 참여할 수밖에 없다"며 "일반환자와 동선을 분리하는 게 관건"이라고 진단했다. 그는 "사실 1차 의료기관의 문제는 그간 코로나19 환자를 보지 않아봤다는 것"이라며 "(병원에서) 마스크 착용을 비롯한 개인 방역수칙이 중요하다. 그런 준비가 아무래도 덜 돼 있을 수밖에 없어 국가가 지침을 명확하고 빠르게 전해줘야 한다"고 강조했다.

최재욱 고려대 예방의학과 교수는 "동네 병원 등에서 보호장구를 잘 착용하고 진료를 보면 감염을 충분히 막을 수 있다. 공기청정기를 활용해 실내 환기를 하면 바이러스 전파 위험을 줄일 수 있다는 연구도 있다"면서 "이런 다양한 방법을 활용한 지침이 공유될 수 있도록 미리 준비를 했어야 하는데, 진작 마련하지 않고 자꾸 늦어지는 이유를 모르겠다"고 꼬집었다.

동네 병·의원의 참여율을 끌어올리려면, 정부가 진료체계 참여에 따른 보상 방안을 명확히 제시해야 한다는 지적도 있다. 최 교수는 "설사 확진자 방문으로 인해 전파되는 문제가 발생한 경우 감염 위험에도 불구하고 검사에 참여한 의료기관들을 적극적으로 지원하겠다고 정부가 설명해야 한다"며 "의료수가 외에도 의료진 감염 등으로 인해 병원 문을 닫고 손실이 나면 충분히 지원하겠다는 보장이 필요하다"고 덧붙였다.

