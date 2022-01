메타, AI 슈퍼컴퓨터 공개 "세계에서 가장 빠른 슈퍼컴퓨터"

[아시아경제 박병희 기자] 페이스북의 모기업 메타가 24일(현지시간) 블로그를 통해 인공지능(AI) 슈퍼컴퓨터 개발 사실을 공개했다고 월스트리트저널(WSJ)이 이날 보도했다.

메타는 AI 및 인프라 팀이 지난 2년간 AI 슈퍼컴퓨터 개발을 주도했다며 슈퍼컴퓨터의 이름은 ‘AI 리서치 슈퍼클러스터’라고 소개했다. 엔비디아, 펭귄 컴퓨팅, 푸어 스토리지 등 협력사 인력까지 포함해 수 백명이 슈퍼클러스터 개발 프로젝트에 참여했다고 덧붙였다.

현재 슈퍼클러스트에는 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 6080개가 설치됐다. 메타 설명에 따르면 현 상황에서는 세계에서 5번째로 빠른 슈퍼컴퓨터다. 메타는 올 여름까지 슈퍼클러스트에 채택된 GPU가 1만6000개로 늘 것이라며 그 때가 되면 슈퍼클러스터가 세계에서 가장 빠른 슈퍼컴퓨터에 등극할 것이라고 설명했다.

메타는 리서치팀이 현재 슈퍼클러스터에 자연어 처리, 컴퓨터 비전 등을 학습시키고 있다고 밝혔다. 또 궁극적으로 슈퍼클러스터가 수 백 개의 언어를 처리하고, 텍스트·이미지·비디오를 동시에 분석할 수 있는 AI 모델을 구축하는데 역할을 할 것이라고 설명했다. 아울러 슈퍼클러스를 통해 개발된 AI 모델이 메타버스 세계에서 할 수 있는 경험들을 풍성하게 하는데 도움을 줄 것이라고 설명했다.

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 WSJ에 보낸 성명에서 "우리가 메타버스에서 구축하고 있는 경험들은 엄청난 계산 능력을 필요로 한다"며 "슈퍼클러스터는 수 조 개의 사례를 배울 수 있고, 수 백 개의 언어를 이해할 수 있는 새로운 AI 모델이 작동하는데 도움을 줄 것"이라고 강조했다.

메타는 슈퍼클러스터가 증강현실(AR) 도구를 개발하고 유해 콘텐츠를 구분하는 데에도 도움을 줄 것이라고 밝혔다. 다만 슈퍼클러스터가 어디에 설치될지, 가격이 얼마인지에 대해서는 밝히지 않았다.

