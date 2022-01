中, 미중갈등에 '작은 거인' 육성 주력

[아시아경제 조현의 기자] 중국 당국이 미중 무역갈등을 계기로 기술 자립을 위해 이른바 '작은 거인' 기업 육성에 주력하고 있는 것으로 나타났다.

블룸버그통신은 24일(현지시간) "작은 거인 기업 육성정책은 10여 년도 더 된 정책이지만 중국 당국이 정보기술(IT) 대기업에 대한 규제를 강화하는 상황에서 그 존재감이 두드러지고 있다"며 이같이 전했다.

작은 거인 기업은 2005년 중국 후난성 지방정부가 중소기업을 육성하기 위해 도입한 제도였으나 후에 중앙정부인 공업정보화부가 전국적 제도로 발전시켰다.

작은 거인 기업으로 지정되면 세금 감면, 대출 우대 등의 각종 혜택을 받게 된다. 또 당국의 규제 대상에서 벗어났다는 증표로 해석돼 투자자들로부터 많은 투자를 받을 수도 있다.

블룸버그통신은 "미중 무역갈등을 계기로 중국 정부가 이 제도에 좀 더 관심을 기울이게 됐다"고 말했다. 화웨이나 SMIC와 같은 자국 대기업이 도널드 트럼프 전 행정부에 의해 블랙리스트에 지정돼 휘청거리는 모습을 보고 기술 자립을 해야겠다는 결정한 것이다.

공업정보화부는 반도체, 기업 소프트웨어와 같이 전략적으로 중요한 기술에 자원을 집중하기 위해 2019년부터 관련 분야에서 작은 거인 기업 4762개사를 지정했다.

중국 재정부는 2025년까지 작은 거인 기업 1만개 창설을 목표로 중소기업 지원금 100억위안(약 1조8790억원)을 배정하기도 했다.

하지만 이같은 정책 변화엔 상당한 위험도 있다는 지적이다. 중국이 기술산업에서 성공할 수 있었던 것은 알리바바의 창업자 마윈이나 바이트댄스의 창업자 장이밍이 자유롭게 자신의 사업을 세울 수 있었기 때문이다.

중국 당국은 그동안 실리콘밸리 모델을 쫓아 기업인들이 자유롭게 자신들의 역량을 발휘하도록 했고 그 결과 알리바바, 텐센트, 바이트댄스와 같은 빅테크들이 탄생할 수 있었다는 것이다.

배리 너턴 UC샌디에이고 교수는 "이같은 모델을 뒤집어 정부가 정한 우선순위에 집중하는 것은 자원 낭비와 실패로 이어질 소지가 있다"고 지적했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr