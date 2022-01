바이든 美대통령, 동유럽 현지 병력 확대 검토

[아시아경제 박병희 기자] 미국 정부가 우크라이나의 미국 대사관 직원 가족에 철수 명령을 내리는 등 우크라이나를 둘러싼 서방과 러시아의 갈등이 일촉즉발의 상황으로 치닫고 있다. 뉴욕타임스는 조 바이든 미국 대통령이 동유럽과 발트해의 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국에 수 천명의 군대와 군함, 전투기 파병을 검토 중이라고 23일(현지시간) 보도했다.

미 국무부는 이날 성명을 내고 우크라이나 미국 대사관 직원 가족에 철수 명령을 내리고 비필수 인력에 대해선 자발적으로 우크라이나에서 출국해도 된다고 밝혔다.

국무부는 "러시아의 군사행동 위협이 지속됨에 따라 23일부로 미 정부가 직접 고용한 인력에 자발적 출국을 허용하고 (우크라이나 수도) 키예프 소재 대사관 직원의 가족에 출국을 명령했다"고 밝혔다. 아울러 우크라이나에 있는 모든 미국인에게 우크라이나에서 떠날 것을 권고했다.

미 국무부는 성명에서 러시아가 우크라이나를 겨냥한 상당한 규모의 군사 행동을 계획 중이라는 보고가 있다고 언급했다.

NYT는 미 정부 관계자를 인용해 러시아의 우크라이나 침공 가능성이 커지면서 미국 정부가 동유럽 현지의 미군 병력을 확대할 수 있다고 전했다. 현재 폴란드에 미군 4000명과 나토군 1000명이 주둔 중이고 발트해 주변 국가에도 나토군 4000명이 배치됐다. NYT는 러시아가 국경에 10만명의 병력을 주둔시킨 상황이라며 미 정부가 현지 병력을 10배로 늘릴 수 있다고 관계자를 인용해 전했다. 아울러 바이든 대통령이 이번주 이에 대한 결정을 내릴 것이라고 덧붙였다. NYT는 이같은 움직임은 바이든 정부의 러시아 대응 정책의 중심 기조가 변하고 있다는 신호라고 설명했다.

또 다른 외신에 따르면 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 등 발트 3국도 우크라이나에 대전차용·대공 미사일을 우크라이나로 보낸 것으로 알려졌다.

미국과 나토 회원국의 이같은 움직임에 러시아 외교부는 나토 회원국들이 거짓 정보로 우크라이나의 긴장을 고조시키고 있다며 반박했다.

