‘먼나라 이웃나라’ 이원복 그림체 지식재산 만화 공개

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ‘먼나라 이웃나라’를 그린 이원복 교수의 그림체를 바탕으로 한 지식재산 홍보 만화 동영상이 유튜브를 통해 공개된다.

특허청은 국민이 지식재산을 사례중심으로 쉽게 이해하고 정책에 공감할 수 있도록 총 4편의 홍보 만화 동영상을 제작해 공개한다고 24일 밝혔다.

동영상은 지난해 8월 발간한 만화책 ‘지식재산으로 열어가는 디지털 강국’을 모태로 제작됐다. 1~2편은 특허제도의 유래부터 지식재산 시대 도래 과정, 3~4편은 최근 국내·외에서 벌어진 각종 분쟁사례와 우리 정부의 지식재산 정책을 소개하는 내용을 담았다.

1편은 ‘미국이 발명으로 전 세계를 주름잡은 이유(4분 15초)’, 2편은 ‘애플도 무릎 꿇린 한국 기업이 있다(4분 18초)’, 3편은 자신감 뿜뿜 한국 지식재산 이야기(7분 32초)‘, 4편은 ’디지털 시대 앞서가는 방법(6분 18초)‘로 각각 구성됐다.

모든 영상은 유튜브 ‘IP스토리센터 채널’을 통해 시청할 수 있다. 특허청은 이달 28일까지 이 채널을 통해 퀴즈 이벤트도 진행한다. 이벤트에는 동영상 시청자 누구나 참여할 수 있고 추첨을 통해 경품도 수여한다.

특허청 김태응 국제지식재산연수원장은 “만화로 제작된 동영상을 통해 국민이 지식재산 분야의 과거와 현재를 들여다보고 미래를 대비할 수 있길 바라본다”고 말했다.

