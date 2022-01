경기 특사경, 환경·먹거리 등 도민생활 밀접 분야 '집중 수사'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 환경, 먹거리 등 도민 생활 밀접분야 수사를 대폭 강화한다.

경기도 민생특별사법경찰단은 24일 '2022년 수사 기본방향 및 분야별 주요 수사계획'을 발표하고 ▲환경ㆍ폐기물 ▲먹거리 안전 ▲자연보호 ▲생명 존중 ▲생활안전 등 5대 수사 분야에 대한 집중적인 수사를 진행한다고 밝혔다.

도 특사경은 먼저 도내 미세먼지 불법 배출사업장, 재활용자원 수집업체 폐기물 불법 처리, 가축분뇨 및 공장폐수 불법 배출, 화학물질 불법 취급 등 사회적 관심도가 높은 환경오염ㆍ폐기물 분야 집중 수사에 나선다.

또 코로나19 등으로 온라인 식품거래와 음식 배달이 증가함에 따라 가정간편식 제조 및 판매 업체, 학교급식 포장육 납품업체, 식품 원산지 둔갑행위 등에 대한 수사도 확대한다.

도 특사경은 깨끗한 경기도를 만들기 위해 '하천ㆍ계곡'에 이어 '바다', '산지' 내 불법행위에 대한 선제적 수사도 진행한다. 특히 산지 불법 점용행위, 개발제한구역 및 하천ㆍ계곡, 바다, 자연공원 내 무단 사용행위 등 자연훼손 단속이 주요 대상이다.

아울러 생명 존중의 가치 실현과 공정 의료 질서 확립을 위해 불법 개 도살 등 동물 학대 행위, 불법 개설 의료기관인 사무장병원과 약국에 대한 수사도 연중 실시한다.

이 밖에도 생활안전 분야로 소방 및 공중위생 분야 불법행위뿐만 아니라 유해화학물질사업장 불법 위험물 취급, 불량 농자재 유통행위, 농어촌민박 위장 기업형 펜션 불법행위 등을 단속한다.

도 특사경은 전문성이 요구되는 불법 개설 의료기관, 소방 관련 불법행위 등을 수사하기 위한 별도 전담팀도 운영한다.

김민경 도 특별사법경찰단장은 "공정하고 안전한 경기도를 위해 불법행위 단속을 강화하되 규모가 큰 업체를 대상 위주로 중점수사할 계획으로, 특사경 수사 분야 안내 및 상시 수사 예고 등 범죄예방 홍보도 소홀히 하지 않겠다"며 "충분한 사전 계도와 홍보에도 적발되는 불법행위는 법과 원칙에 따라 엄정하게 처벌할 계획"이라고 밝혔다.

한편 도 특사경은 지난해 환경, 식품, 하천, 동물보호 등 18개 직무 분야에서 총 1295건의 불법행위를 적발하는 성과를 거뒀다.

