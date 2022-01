특허청-산업계, 전기차 충전인프라 분야 지식재산 협의체 간담회

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 24일 서울사무소에서 ‘전기차 충전인프라 분야 지식재산 협의체 간담회’를 연다고 밝혔다.

협의체는 대기업, 중소기업, 스타트업, 출연연 등 국내 전기차 충전인프라 분야 다출원 기업을 중심으로 구성돼 운영된다.

간담회는 전기차 보급 확대를 위한 ‘전기차 충전인프라 분야’의 주요기술, 산업 및 특허동향을 상호 공유하고 정책방향을 정하는 데 현장 목소리를 반영하기 위해 마련된다.

특허청은 협의체를 통해 글로벌 전기차 충전인프라 특허동향을 지속적으로 산업계와 공유하고 대·중소기업 및 연구기관 간 유기적 협력으로 전기차 충전인프라 산업을 육성하기 위해 지원할 방침이다.

한편 2010년~2019년 초고속 충전·양방향 충전·충전인프라 관리·배터리 모니터링 기술 등 전기차 충전인프라 주요기술 분야의 글로벌 특허출원은 연평균 14% 증가하는 추세를 보인다.

우리나라 역시 2015년을 기점으로 이 분야 특허출원이 연평균 12%가량 증가해 온 것으로 집계된다.

이를 통해 2016년부터 우리나라의 전기차 충전인프라 주요기술 분야의 특허출원은 미국과 일본을 넘어섰으며 2018년 연간 출원량(265건)은 중국(1436건)에 이은 세계 2위를 차지했다.

특허청 엄찬왕 전기통신기술심사국장은 “전기차 충전인프라는 전기차 시대를 준비하는 기반 산업”이라며 “급증하는 글로벌 충전인프라 시장을 확보하기 위해선 핵심기술 개발과 함께 우수한 특허를 선점하는 게 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

